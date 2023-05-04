Курс валют в Украине на 4 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 4 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро в сутки подорожал на 26 копеек и стоит 40,36 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 5 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,81 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 37,75 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,3 грн. Продают по 41,6 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,65 грн

"Сбербанк" — 37,35 — 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 37,99 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,6 – 41,6 грн

"Сбербанк" — 40,70 — 41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн

"Райффайзен" – 40,35 – 41,70 грн

ПУМБ – 40,75-41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,80 – 9,03 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,20 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

Впоследствии Национальный банк Украины назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит в повестке дня.

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