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Курс валют в Украине на 5 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют в Украине на 5 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 5 мая / Фото: Associated Press

Курс доллара не изменился, евро подорожал.

Национальный банк Украины на 5 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро в сутки подорожал на 13 копеек и стоит 40,49 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 8,82 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 37,8 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 41,3 грн. Продают по 41,6 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,65 грн
"Сбербанк" — 37,35 — 38,40 грн
"Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,95 грн
"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн
ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,6 – 41,6 грн
"Сбербанк" — 40,70 — 41,65 грн
"Укрэксимбанк" – 41,25 – 41,85 грн
"Райффайзен" – 40,30 – 41,65 грн
ПУМБ – 40,50-41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,80 – 9,03 грн
"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,20 грн
Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

Впоследствии Национальный банк Украины назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит в повестке дня.

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