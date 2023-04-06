Курс валют в Украине на 6 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара стабилен.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют четверг, 6 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 15 коп. Злотый повысился на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,01 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,54 грн (+1 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,90 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,70 – 38,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,70 – 38,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,60 грн
- "Райффайзен" – 36,80 – 37,40 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,45 – 40,45 грн
- "Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00-40,70 грн
- "Райффайзен" – 40,20 – 41,10 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,52 – 8,80 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,45 – 8,90 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, в Меморандуме с МВФ говорится о возвращении к плавному курсу гривны к доллару. Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что пока нет оснований для того, чтобы отказаться от фиксированного курса гривны к доллару.
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