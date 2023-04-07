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Курс валют в Украине на 7 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Курс валют в Украине на 7 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Курс доллара не менялся с 21 июля 2022-го.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют пятницу, 7 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело сразу на 10 коп. Злотый свалился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,91 грн (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,51 грн (-3 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" – 36,85 – 37,35 грн
  • "Сбербанк" — 37,00 — 37,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,05 – 37,65 грн
  • "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
  • ПУМБ – 37,00- 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,60 – 40,60 грн
  • "Сбербанк" — 40,00 — 40,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,25-40,95 грн
  • "Райффайзен" – 40,20 – 41,10 грн
  • ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,50 – 8,68 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,45 – 8,85 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, с 1 апреля в Украине трудоустроенным пенсионерам перечислят пенсии без их обращения. Сумма новой выплаты для каждого пенсионера, продолжающего работать на заслуженном отдыхе, рассчитывается индивидуально.

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Дата публикации
Просмотры
1614
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