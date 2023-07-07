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Курс валют в Украине на 7 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют в Украине на 7 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на 7 июля / Фото: Associated Press

Курс доллара стабилен, евро подорожал.

Национальный банк Украины на 7 июля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за сутки подорожал на 6 копеек и стоит 39,84 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого упал на 3 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,89 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 37,25 грн. Покупают за 37 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 40 грн. Продают по 40,9 грн


Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
"Ощадбанк" – 36,70 – 37,60 грн
"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн
ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,85 – 40,85 грн
"Сбербанк" — 40,20 — 41,20 грн
"Райффайзен" – 39,65 – 40,90 грн
ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85 – 9,02 грн
"Сбербанк" — 8,40 — 9,15 грн
"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн
ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн

Ранее экономисты сообщили, что к сентябрю курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

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