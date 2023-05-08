Курс валют в Украине на 7 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 8 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 23 копейки и стоит 40,26 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,79 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 37,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,3 грн. Продают по 41,6 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,02 – 37,52 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,35 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,95 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,5 – 41,5 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,25 – 41,85 грн

"Райффайзен" – 40,35 – 41,70 грн

ПУМБ – 40,75-41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,80 – 9,03 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,20 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют колебания курса доллара в мае. Оно может быть незначительным, но более динамичным, чем это было в первые два месяца весны.

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