Курс валют в Украине на 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 8 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,34 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,83 (+4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,35 грн. Продают по 41,65 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,02 – 37,52 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,35 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Райффайзен" – 37,30-37,65 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,75 грн

Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, аналитики прогнозируют, что в Украине курс доллара может повыситься примерно на 1 грн при остановке "зернового соглашения". Однако у НБУ сейчас есть огромные резервы и возможности, чтобы удержать его от нежелательных колебаний.

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