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Курс валют в Украине на 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
872
Время на прочтение
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Курс валют в Украине на 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара, евро и злотого в Украине на 9 мая. / Фото: Associated Press

Официальный курс доллара установлен на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 8 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,34 грн (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,83 (+4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,35 грн. Продают по 41,65 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,02 – 37,52 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 – 38,35 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,90 грн
  • "Райффайзен" – 37,30-37,65 грн
  • ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
  • "Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,75 грн
  • Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн
  • ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
  • ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, аналитики прогнозируют, что в Украине курс доллара может повыситься примерно на 1 грн при остановке "зернового соглашения". Однако у НБУ сейчас есть огромные резервы и возможности, чтобы удержать его от нежелательных колебаний.

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Дата публикации
Просмотры
872
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