Курс валют в Украине на 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара установлен на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 8 коп. Злотый вырос на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,34 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,83 (+4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,35 грн. Продают по 41,65 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,02 – 37,52 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 38,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,90 грн
- "Райффайзен" – 37,30-37,65 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,75 грн
- Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, аналитики прогнозируют, что в Украине курс доллара может повыситься примерно на 1 грн при остановке "зернового соглашения". Однако у НБУ сейчас есть огромные резервы и возможности, чтобы удержать его от нежелательных колебаний.