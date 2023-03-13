Курс валют в Украине на этой неделе: сколько будут стоять доллар и евро 13-17 марта

По словам финэксперта, на днях на наличном рынке с курсом доллара особых угроз для граждан не будет.

На этой неделе Нацбанк продолжит курс доллара в пределах 36,5686 – 36,9343 грн. Цена доллара при покупке/продаже в банках будет колебаться в пределах широкого коридора от 37,80 до 39,30 грн, а евро — от 39,00 до 41,80 грн.

Об этом заявил аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

По его словам, в обменниках финкомпаний ценники доллара и евро традиционно будут в более узких пределах:

доллар — коридор купли и продажи от 37,90 до 38,85 грн,

евро — коридор купли и продажи от 40,10 до 41,30 грн.

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"На днях на наличном рынке с курсом доллара особых угроз для граждан не будет. Поэтому паниковать из-за ситуативного снижения курса американской валюты в Украине не стоит. Хотя финансисты и продолжат попытки занижать котировки по доллару. Но уже чувствуется, что потенциал проседания наличного курса постепенно выдыхается и "дно" уже близко", — объяснил эксперт.

По мнению Козырева, на валютном межбанке особых угроз безналичному курсу доллара нет. А вот курс безналичного евро будет полностью зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках с поправкой на курс доллара по отношению к гривне.

Напомним, сколько стоят доллар, евро и злотый сегодня, 13 марта.

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