Курс валют в Украине на выходные, 1-2 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 июля, и воскресенье, 2 июля. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро снизился на 1 коп. Злотый – вырос на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
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1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,00 грн (-1коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,96 грн (-10 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 37,16 грн, покупают за 36,90 грн. За евро предлагают 40,90 грн, продают за 41,20 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,85 – 37,75 грн
- "Райффайзен" – 36,70 – 37,60 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Сбербанк" — 40,30 — 41,35 грн
- "Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн
- ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,00 – 9,17 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн
- "Укргазбанк" – 8,30 – 9,20 грн
- ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн
Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что основной фактор, который во время войны в Украине влияет на курс валют – это поступление международной финансовой помощи, она его стабилизирует. Сейчас помощь поступает ритмично и в больших объемах.
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