Курс валют в Украине на выходные, 1-2 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 1 июля, и воскресенье, 2 июля. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро снизился на 1 коп. Злотый – вырос на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,00 грн (-1коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,96 грн (-10 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 37,16 грн, покупают за 36,90 грн. За евро предлагают 40,90 грн, продают за 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,75 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,60 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,35 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн

ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,17 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Укргазбанк" – 8,30 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что основной фактор, который во время войны в Украине влияет на курс валют – это поступление международной финансовой помощи, она его стабилизирует. Сейчас помощь поступает ритмично и в больших объемах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.