Курс валют в Украине на выходные, 10-11 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные дни можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 10 июня и воскресенье, 11 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 8 коп. Злотый – 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,26 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,76 грн (+1 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,72 – 37,22 грн
- "Ощадбанк" – 36,70 – 37,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,25 – 40,25 грн
- "Сбербанк" — 39,45 — 40,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,85 – 40,65 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,75 – 8,91 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Как сообщалось, в Турции DenizBank начал закрывать валютные счета россиян, а также списывать комиссию по управлению счетом без объяснения. С валютных счетов российские клиенты списываются до $60 комиссии по управлению счетом.