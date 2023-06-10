Курс валют в Украине на выходные, 10-11 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные дни можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 10 июня и воскресенье, 11 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 8 коп. Злотый – 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,26 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,76 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,72 – 37,22 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,25 – 40,25 грн

"Сбербанк" — 39,45 — 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,85 – 40,65 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,75 – 8,91 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Как сообщалось, в Турции DenizBank начал закрывать валютные счета россиян, а также списывать комиссию по управлению счетом без объяснения. С валютных счетов российские клиенты списываются до $60 комиссии по управлению счетом.

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