Курс валют в Украине на выходные, 12-13 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные дни для расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 августа и воскресенье, 13 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро вырос сразу на 17 коп. Злотый прибавил в цене еще 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,28 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,03 грн (+5 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,80 – 37,40 грн
- "Ощадбанк" – 36,90 – 37,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
- "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
- ПУМБ – 39,80 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
- "Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,15 – 42,15 грн
- "Райффайзен Банк" – 40,80 – 41,70 грн
- ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,98 – 9,23 грн
- "Сбербанк" — 8,70 — 9,40 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
- ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Как сообщалось, Bloomberg пишет, что рубль упал до 100 единиц за доллар и оказался среди худших валют.