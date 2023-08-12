Курс валют в Украине на выходные, 12-13 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные дни для расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 августа и воскресенье, 13 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро вырос сразу на 17 коп. Злотый прибавил в цене еще 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,28 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,03 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,80 – 37,40 грн

"Ощадбанк" – 36,90 – 37,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 39,80 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн

"Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,15 – 42,15 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 41,70 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 – 9,23 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,40 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Как сообщалось, Bloomberg пишет, что рубль упал до 100 единиц за доллар и оказался среди худших валют.

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