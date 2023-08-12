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Курс валют в Украине на выходные, 12-13 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют в Украине на выходные, 12-13 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара. / Фото: Pexels

В выходные дни для расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 августа и воскресенье, 13 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро вырос сразу на 17 коп. Злотый прибавил в цене еще 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,28 грн (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,03 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,80 – 37,40 грн
  • "Ощадбанк" – 36,90 – 37,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,90 грн
  • "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
  • ПУМБ – 39,80 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
  • "Сбербанк" — 40,85 — 41,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,15 – 42,15 грн
  • "Райффайзен Банк" – 40,80 – 41,70 грн
  • ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,98 – 9,23 грн
  • "Сбербанк" — 8,70 — 9,40 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
  • ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Как сообщалось, Bloomberg пишет, что рубль упал до 100 единиц за доллар и оказался среди худших валют.

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Дата публикации
Просмотры
375
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