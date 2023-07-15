Курс валют в Украине на выходные, 15-16 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные и праздничные дни расчета можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 июля, и воскресенье, 16 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос на 57 коп. Злотый прибавил 16 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,85 грн (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,21 грн (+16 коп.).
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,60 грн
- "Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,10 – 42,10 грн
- "Райффайзен" – 41,00 – 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,05 – 9,26 грн
- "Сбербанк" — 8,60 — 9,45 грн
- "Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн
- ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Как сообщалось, в Украине появятся новые банкноты номиналом в 1000 грн от 20 июля 2023 года. Они будут образца 2019 года – с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.
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