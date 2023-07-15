Курс валют в Украине на выходные, 15-16 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные и праздничные дни расчета можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 15 июля, и воскресенье, 16 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос на 57 коп. Злотый прибавил 16 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,85 грн (+57 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,21 грн (+16 коп.).

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Райффайзен" – 41,00 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,05 – 9,26 грн

"Сбербанк" — 8,60 — 9,45 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Как сообщалось, в Украине появятся новые банкноты номиналом в 1000 грн от 20 июля 2023 года. Они будут образца 2019 года – с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

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