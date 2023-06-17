Курс валют в Украине на выходные, 17-18 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 17 июня и воскресенье, 18 июня. Стоимость доллара не изменилась. Евро подорожало на 6 коп. Злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,56 грн (+: коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,85 грн (-1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продают по 40,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,25 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,20 грн

Райффайзен — 40,00 — 40,80 грн

ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,78 – 8,94 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн

"Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Как сообщалось, "ПриватБанк" возобновит услугу приема наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания и банкоматах, которая была приостановлена с 29 мая.