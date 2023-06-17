Курс валют в Украине на выходные, 17-18 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 17 июня и воскресенье, 18 июня. Стоимость доллара не изменилась. Евро подорожало на 6 коп. Злотый снизился на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,56 грн (+: коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,85 грн (-1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,00 грн. Продают по 40,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 – 37,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,55 – 37,25 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,25 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
- "Ощадбанк" – 39,70 – 40,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,20 грн
- Райффайзен — 40,00 — 40,80 грн
- ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,78 – 8,94 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн
- "Райффайзен" – 9,20 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Как сообщалось, "ПриватБанк" возобновит услугу приема наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания и банкоматах, которая была приостановлена с 29 мая.