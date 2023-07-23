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Курс валют в Украине на выходные, 22-23 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют в Украине на выходные, 22-23 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные – 22-23 июля. / Фото: Associated Press

В выходные и праздничные дни расчета можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 июля, и воскресенье, 23 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро снизился на 3 коп. Злотый упал на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,98 грн (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,20 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,55 – 37,15 грн
  • "Сбербанк" — 36,60 — 37,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,50 грн
  • "Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн
  • ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн
  • "Сбербанк" — 41,00 — 42,05 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "Райффайзен" – 41,00 – 42,20 грн
  • ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,21 – 9,37 грн
  • "Сбербанк" — 8,45 — 9,45 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,00 – 9,50 грн
  • Райффайзен — 8,40 — 9,40 грн
  • ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, украинцам возвращают деньги за газ, если у бытовых потребителей произошла смена поставщика услуг, но оплата была произведена еще до этого.

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Дата публикации
Просмотры
16к
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