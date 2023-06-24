Курс валют в Украине на выходные, 24-25 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 24 июня и воскресенье, 25 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос на 24 коп. Злотый повысился на 8 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,18 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,08 грн (+8 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Сбербанк" — 36,35 — 37,25 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,40 грн

"Райффайзен" – 36,70-37,45 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,20 – 41,20 грн

"Сбербанк" — 4000 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Райффайзен" – 40,00 – 41,05 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,01 – 9,18 грн

"Сбербанк" — 8,55 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн

ПУМБ – 8,30 – 9,30 грн

Напомним, украинцам обещают "универсальную помощь ". Социальная помощь в Украине должна предоставляться системно, не распыляясь на множество различных мелких пособий.

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