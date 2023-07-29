Курс валют в Украине на выходные, 29-30 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходные курсы евро и злотого рванули вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 июля, и воскресенье, 30 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро повысился на 27 коп. Злотый вырос на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня. Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,72 грн (+27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,19 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,55 грн

"Ощадбанк" – 36,95 – 37,95 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,95 грн

"Райффайзен" – 37,00 – 37,90 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 41,10 — 42,20 грн

"Укрэксимбанк" – 41,30 – 42,30 грн

"Райффайзен" – 41,40 – 42,40 грн

ПУМБ – 41,25 – 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,10 – 9,33 грн

"Сбербанк" — 9,40 — 9,40 грн

"Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,50 грн

ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, единовременную доплату получают в августе некоторые категории украинцев. Так, ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости Украины предусмотрены единовременные доплаты. Ранее эти выплаты выплачивались в мае, ко Дню Победы. В этом году Кабмин принял решение о переносе выплат на август ко Дню Независимости.

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