Курс валют в Украине на выходные, 8-9 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 8 июля, и воскресенье, 9 июля. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос на 6 коп. Злотый – вырос на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,84 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,89 грн (+3 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,60 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 38,85 – 40,85 грн

"Сбербанк" — 40,20 — 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,89 – 9,05 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что курс валют после войны в Украине и будет зависеть от нескольких факторов: формата завершения войны и восстановления.

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