Курс валют в Украине: стоит ли бежать в обменники и скупать доллары

Курсы валют. / © Associated Press

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Россия усиливает удары по украинским портам, пытаясь нанести удар по экспорту. Именно через портовую инфраструктуру Украина получала значительную часть валютных поступлений. Впрочем, оснований для беспокойства по поводу стабильности ситуации и валютных рисков нет.

Об этом заявил член Совета Национального банка, доктор экономических наук Василий Фурман в эфире «Вечір.LIVE».

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По его словам, из-за постоянных обстрелов и остановок морских маршрутов продавать аграрную продукцию становится все труднее. Это создает огромную нагрузку на украинских фермеров и весь бизнес, работающий на экспорт.

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Эксперт отмечает, что украинцам не стоит беспокоиться за свои сбережения. У НБУ есть значительные валютные резервы, которые формировались именно для стабилизации ситуации в кризисные периоды. Благодаря этим запасам регулятор может при необходимости выходить на рынок и сдерживать резкие колебания курса.

Несмотря на регулярные сообщения об атаках на морскую инфраструктуру, валютный рынок в Украине остается стабильным — массового ажиотажа у населения или бизнеса нет. Украинцы и компании не скупают валюту в панике.

В настоящее время основными покупателями долларов и евро являются не простые граждане, а крупные предприятия, в частности, энергетические компании и оборонные предприятия.

Василий Фурман объясняет, что ожидать стремительного роста цен или резкого падения гривны нет оснований. Украинцы покупают и продают валюту спокойно, а их поведение ничем не отличается от того, что было месяц или полтора назад.

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Временный всплеск энтузиазма в покупке валюты наблюдался только тогда, когда вспыхнули военные действия на Ближнем Востоке. Тогда граждане стали чаще ходить в обменники. Однако этот скачок быстро прошел. Рынок сразу вернулся к привычным и спокойным показателям.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников сообщил, что на валютном рынке снова наблюдаются колебания — официальный курс доллара снова растет. Среди причин ослабления гривны эксперты называют трудности с экспортом из-за атак на портовую инфраструктуру, а также подорожание горючего. В то же время ситуация с евро остается стабильной и прогнозируемой, без резких изменений.

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