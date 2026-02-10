Квартиры в Киеве: как изменился рынок жилья столицы после атак на ТЭЦ

Недвижимость

Реклама

В Киеве после атак по ТЭЦ и перебоев электро- и теплоснабжения количество объявлений об аренде осталось почти на уровне прошлого года.

Об этом сообщили аналитики платформы OLX в комментарии hromadske.

Отмечается, что спрос на долгосрочную аренду жилья в Киеве в январе уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как стоимость покупки квартир продолжила рост и в отдельных районах подорожала почти на треть.

Реклама

По данным компании, атаки на объекты энергетической инфраструктуры не привели к резкому сокращению предложения в сегменте долгосрочной аренды квартир на левобережье столицы. Количество объявлений в январе 2026 года в целом осталось сопоставимым с показателями января 2025 года. В то же время по сравнению с декабрем 2025 года предложение сократилось на 9-12%, что в OLX объясняют сезонными колебаниями, характерными для начала года.

Изменения спроса на аренду

Интерес к съему жилья на левом берегу Киева снизился в годовом измерении. Самое ощутимое падение зафиксировали:

в Дарницком районе — на 23%;

в Деснянском районе — на 34%;

в Днепровском районе — на 9%.

В то же время аналитики отмечают, что с начала 2026 года, по сравнению с концом 2025-го, спрос демонстрирует умеренное восстановление — рост составляет около 3-5%.

Цены на аренду квартир

Стоимость долгосрочной аренды на левобережье столицы в январе существенных изменений не претерпела.

Реклама

В Дарницком районе средняя цена аренды составила 16 тыс. грн — на уровне декабря 2025 года, но на 6% ниже, чем в январе прошлого года.

В Деснянском районе средняя арендная плата составила 10,1 тыс. грн. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 1% больше в годовом сравнении.

В Днепровском районе аренда квартиры в среднем стоила 15 тыс. грн — на 3% дороже, чем в декабре 2025 года, и на 6% больше, чем в январе 2025-го.

Рынок купли-продажи жилья

По оценке OLX, перебои с электро- и теплоснабжением не оказали существенного влияния на сегмент покупки квартир. Цены на жилье продолжают расти во всех районах Киева.

Реклама

На левом берегу по сравнению с декабрем 2025 года зафиксировано такое повышение средних цен:

в Дарницком районе — на 3%, до около 4 млн грн;

в Деснянском районе — на 1%, до 2,6 млн грн;

в Днепровском районе — на 5%, до 3,9 млн грн.

В годовом измерении рост цен наблюдается как на левом, так и на правом берегу столицы. В частности:

в Дарницком районе — на 14%;

в Деснянском — на 13%;

в Днепровском — на 28%;

в Шевченковском — на 17%;

в Голосеевском — на 28%.

Аналитики отмечают, что большинство продавцов не готовы снижать стоимость недвижимости и занимают выжидательную позицию. Скидки возможны лишь в единичных случаях, когда владельцам необходимо срочно продать жилье, однако таких предложений недостаточно, чтобы существенно повлиять на общую ситуацию на рынке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине разрабатывается масштабная реформа рынка аренды жилья, которая имеет целью значительно усложнить и сделать финансово невыгодным неофициальную, то есть «теневую», сдачу квартир.