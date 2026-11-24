Коммунальные платежи

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Украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий, не обязаны оплачивать коммунальные услуги, начисленные за период оккупации. В то же время, долги, возникшие до захвата населенного пункта, остаются в силе.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, объяснив правила оплаты жилищно-коммунальных услуг во время военного положения.

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Начисляют ли коммунальные платежи на оккупированных территориях

Согласно постановлению Кабинета министров №206 от 5 марта 2022 года до прекращения или отмены военного положения запрещено начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за период временной оккупации территории — от ее начала до завершения.

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Кроме того, на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий запрещается:

Начислять и взимать штрафы, пеню и инфляционные начисления за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.

Прекращать предоставление коммунальных услуг из-за задолженности.

Отдельные правила действуют для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Запрещено взимать долги, возникшие после 24 февраля 2022 года за период боевых действий, если потребитель уехал с места жительства и предоставил поставщику услуг документальное подтверждение. Таким документом, в частности, может являться справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Нужно ли платить старые долги за коммуналку

В то же время, запрет на начисление платежей во время оккупации не означает автоматической отмены всех предыдущих долгов.

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Если задолженность возникла до начала временной оккупации, ее нужно погасить. Ведь коммунальные услуги в тот момент были предоставлены, поэтому обязанность их оплатить остается за потребителем.

В ГСЧС также подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает общее списание долгов за уже потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Что делать, если долг начислили во время оккупации

Если переселенец получил платежку с задолженностью, возникшую за период оккупации, необходимо обратиться к поставщику коммунальных услуг с требованием проверить начисления.

При необходимости можно воспользоваться помощью юристов системы безвозмездной юридической помощи. Специалисты помогут выяснить, законно ли насчитали долг и подготовить обращение к коммунальному предприятию.

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Почему платежки за свет не уменьшаются даже во время отключения

Напомним, украинцы могут получать высокие счета за электроэнергию даже несмотря на многочасовые отключения света. В компании Yasno объяснили, что одна из причин – несвоевременно переданные показания счетчика. В этом случае плату могут начислять по средним показателям потребления, а не за фактически использованную электроэнергию.

Другая причина – рост нагрузки после возвращения света. Украинцы одновременно включают бойлеры, стиральные машины и другие мощные приборы фактически компенсируя потребление за часы отключений. Дополнительную электроэнергию используют инверторы и аккумуляторные системы.

Чтобы избежать лишних начислений, в Yasno советуют своевременно передавать показания счетчика с 29 ноября по 3 декабря, а также не включать все мощные электроприборы сразу после восстановления электроснабжения.

Пересчет коммунальных платежей в Украине: кто может платить меньше

Напомним, украинцы имеют право требовать пересчета коммунальных платежей, если из-за блекаутов или аварий не получали отопление, горячую или холодную воду или услуги водоотведения. Это касается и случаев, когда качество услуг не отвечало установленным требованиям. Для пересчета необходимо фиксировать перебои, составлять акты-претензии и обращаться к поставщикам.

В то же время владельцев разрушенного жилья освободили от ежемесячной передачи показаний газовых счетчиков и платы за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Эти правила будут действовать, пока пользоваться газом в домах не станет безопасно.

Кроме того, украинцы со статусом «ребенок войны» могут получить 25% скидки на коммунальные услуги. Льготу назначают в год при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает установленного законом порога. Для ее оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Скидка не распространяется на услугу по управлению многоквартирным домом и другим членам семьи льготника.

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