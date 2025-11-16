В Украине выросла коммуналка: за что придется платить больше

Платежи

В Украине за последний год тарифы на коммунальные услуги претерпели изменения, хотя общенациональная динамика роста потребительских цен несколько замедлилась.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Годовой уровень инфляции в октябре составил 10,9%, что является снижением по сравнению с 11,9%, зафиксированными в сентябре. В то же время в промежутке с октября 2024 года по октябрь 2025 года, стоимость жилищно-коммунальных услуг поднялась в среднем лишь на 2,4%.

Не все коммунальные составляющие дорожали одинаково. Заметнее всего выросла плата за услуги по управлению многоквартирными домами — на 12,1%. Также зафиксирован рост цен на следующие виды услуг:

вывоз бытовых отходов — на 6,7%;

обслуживание и текущий ремонт жилья — на 3,1%;

централизованное водоснабжение — на 0,7%;

водоотведение (канализация) — на 0,6%.

Ценовые показатели на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление в течение указанного годового периода остались неизменными.

Если проанализировать изменение тарифов в пределах текущего 2025 года (с января по октябрь), то наибольший скачок цен произошел именно на электроэнергию — сразу на 24,1%. Кроме того, выросла стоимость:

управление многоквартирными домами — на 14%;

вывоз мусора — на 9%;

содержание и ремонт жилья — на 3,5%;

водоснабжения — на 0,7%;

канализации — на 0,6%.

Рекомендуется хранить все платежные документы об оплате коммунальных услуг в течение пяти лет. Это является важным залогом для успешного решения потенциальных спорных вопросов с компаниями-поставщиками. Хотя законодательно установленный срок исковой давности составляет всего три года, на практике поставщики иногда затягивают судебные или досудебные разбирательства, поэтому для полной защиты надежнее хранить документацию дольше.

