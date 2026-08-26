Лечение продолжается – выплаты тоже: для военных отменили важное ограничение

Выплаты военным

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Президент Украины подписал закон, отменяющий ограничение на выплату денежного довольствия военнослужащим во время длительного стационарного лечения или реабилитации.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Раньше выплаты по последней занимаемой должности сохранялись не более чем в течение 12 месяцев. После этого военнослужащий мог остаться без выплат, даже если лечение еще продолжалось.

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Новый закон убирает это ограничение. Теперь денежное обеспечение должны выплачиваться в течение всего периода стационарного лечения или реабилитации, в том числе и военным, длительно лечащимся за границей.

Что будет с ВЛК

Требование проходить военно-врачебную комиссию остается. Если лечение длится более года, повторный осмотр необходимо проходить не менее одного раза в четыре месяца.

Также должен быть разработан механизм, позволяющий военным своевременно проходить ВЛК во время длительного лечения.

Вернуть военнослужащего в воинскую часть без соответствующего решения ВЛК будет запрещено.

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Напомним, в Украине обнародовали обновленные зарплаты украинских военных. В Министерстве обороны пишут, что выплаты должны быть не только стабильны, но и соответствовать условиям службы и степени риска для каждого защитника. Там опубликовали гайд по зарплатам военных и сообщили, у кого в ВСУ самые высокие зарплаты.

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