Легализация или контроль: что такое налоговая амнистия и можно ли избежать декларирования

Легализация или контроль: что такое налоговая амнистия и можно ли избежать декларирования

Цель — легализация доходов.

С 1 сентября всем украинцам, а не только чиновникам и депутатам, надо будет декларировать свои доходы. Это добровольная норма. Однако, если не открыть государству свои финансы и имущество, в будущем может возникнуть вопрос, откуда взялись деньги на квартиру или машину, если официальные доходы были ниже.

Кому из украинцев надо подготовиться и какое имущество можно не декларировать, рассказали в Сніданку з 1+1.

"Мы хотим дать всем возможность начать с чистого листа свою финансовую жизнь", — заявил председатель комитета ВРУ по финансам и налогам Данил Гетманцев. Так председатель налогового комитета описывает закон о декларировании Украинский средствам.

Главная цель — легализация доходов. Этот документ подписал президент Владимир Зеленский. Он предусматривает так называемую налоговую амнистию: Украинский предлагают добровольно признаться государству о своих накопления. Государство наказывать не будет, если незадекларированных есть до 400 тыс. гривен. Однако, когда потом захотите купить квартиру или машину, государство все равно поинтересуется откуда деньги. "Придется доказывать: если вышел за пределы 400 тысчя, то эти средства получил ли законным путем. Если ты не докажешь — это будет приравниваться как уклонение от уплаты налогов", — пояснил адвокат Игорь Ясько.

А если объяснить покупку имущества вы не сможете, то это уголовная ответственность. Заптань не возникнет, если вы свои неофициально заработанные деньги в более 400 тысяч гривен на банковских счетах добровольно задекларируете. Такая легализация будет стоить 5% от общей суммы. Оплата — один раз.

Декларирование для всех украинцев: что нужно знать о новой норме

Кроме того, 5% сбора также государство потребует из драгоценностей, элитных автомобилей, недвижимости, например, квартиры общей площадью более 120 кв метров. Доказывать легальное происхождение денег будут прежде всего те, кто держит их под матрасом. В частности, работники, объясняет адвокат Игорь Ясько: "Если не задекларировали, то будет считаться, что у них ноль доходов. То есть средств нет. Когда они совершат покупку на более 400 тысяч гривен, то в них сразу спросят: откуда средства. Нужно доказать, что эти средства получены законным путем", — говорит адвокат.

Добровольно подать декларацию и уплатить сбор можно с 1 сентября в течение года. Сумму разрешено поделить на две части: рассрочка на три года — это дополнительный 1%. А кто держит валюту в иностранных банках, то в целом заплатит 9% от суммы. Признаваться откуда деньги, государство не потребует.

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