Легальные операторы игорного бизнеса поддерживают стремление государства увеличить доходы бюджета — UGC

Легальные операторы игорного бизнеса полностью поддерживают действия государства, направленные на увеличение доходов государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу UGC Антона Кучухидзе в Facebook.

"Наше видение очень простое: мы хотим максимально поддержать нашу страну в стремлении наполнять государственный бюджет, и мы это довели до начала второй волны рашистского вторжения 24 февраля 2022: все лицензионные обязательства легальными компаниями за 2021 год были выполнены", — говорится в обращении компаний.

По словам эксперта, военная агрессия России кардинально изменила экономические возможности и условия развития игорного бизнеса: легальные игорные заведения находятся в прифронтовых городах, а некоторые вообще под оккупацией, нет необходимого для развития наземного гемблинга туристического потока людей, вынужденное внутреннее перемещение населения тоже изменило демографическую ситуацию, были большие проблемы с обеспечением электроэнергией соответствующих легальных заведений. Также увеличится количество нелегального наземного игорного бизнеса.

"Несмотря на вышеизложенное, мы все равно готовы наполнять бюджет государства, особенно во время войны. Но просим учесть реалии, что в Украине самые большие лицензионные платежи в Европе, и одновременно против нашего государства террористическая Россия ведет наибольшую континентальную войну в Европе после Второй мировой войны", – говорится в обращении.

Напомним, в 2021-2023 годах государственный бюджет, по данным парламентской ВСК, получил от легального игорного бизнеса 4,14 млрд грн.