Лекарства в Украине могутмгновенно подорожать на 15%: маркетплейсы хотят уничтожить

© Pexels

Реклама

Об этом рассказал Виктор Сердюк, президент Всеукраинского Совета по защите прав и безопасности пациентов. В Украине часть лекарств (в некоторых сетях около 18%) продают через маркетплейсы: то есть сайты, на которых размещены предложения от большинства сетей аптек.

Доля маркетплейсов на рынке растет. Они не просто дали возможность бронировать лекарства, главное – это позволяет сравнивать цены и выбирать там, где дешевле. Недавно на сайте Гослекслужбы опубликовали проект постановления Кабмина, которое изменяет условия для аптек. Новые правила предусматривают, что "размещение предложений по продаже лекарственных средств по предварительному заказу потребителя может производиться исключительно на веб-сайте лицензиата, который имеет право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами".

"От запрета прайсагрегаторов и маркетплейсов выиграют сети, которые будут продавать лекарства по таким ценам, которым захотят. Есть, например, ЛІКИ.ЮА, которые по-моему больше всего придерживаются лояльной ценовой политики. Можно открыть их сайт, выбрать лекарственное средство, увидеть, в каких аптеках он продается и по какой цене. Выбрать там, где выгоднее, и забронировать это лекарство, прийти и забрать в аптеку. аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых – 15% (бывает и 20%)», – рассказывает Виктор Сердюк.

Реклама

Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов обратился и в Кабмин, и в Гослекслужбу с просьбой отказаться от принятия проекта постановления.

Юрий Чертков, основатель ЛІКИ.ЮА, уверен, что закрытие всех маркетплейсов приведет к росту цен на 15% сразу. "По моим оценкам цены сразу вырастут по меньшей мере на 15% того же дня, когда запретят маркетплейсы, с постепенным увеличением", – говорит он.

В настоящее время постановление находится на этапе обсуждения. Если его все же примут, это может навредить интересам всего рынка, в первую очередь пострадают простые украинцы, которые сейчас имеют возможность сравнивать и покупать там, где выгоднее.