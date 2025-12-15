Лекарства за "зимнюю тысячу": какие препараты и в каких аптеках можно купить

Аптека / © УНИАН

Реклама

Украинцы могут до 24 декабря подать заявку на участие в программе «Зимняя поддержка» и получить 1 000 грн. Среди прочего эти деньги можно потратить на лекарства.

Как и где можно купить лекарство за «зимнюю тысячу», читайте в материале ТСН.ua.

Средства по этой государственной программе поступают на виртуальную карту: или на Национальный кэшбек — если заявку делали в Действии, или на спецсчет Укрпочты — если помощь оформлена в почтовом отделении. Воспользоваться средствами и приобрести необходимое можно до конца июня 2026 года.

Реклама

В каких аптеках можно потратить «зимнюю тысячу»

Список аптек, участвующих в программе, опубликован на сайте «Зимней е Поддержки». Среди них — «АНЦ», «Путешественник», «Аптека 911», «Желаем здоровья» и т.д. В этих точках можно приобрести медицинские препараты, рассчитавшись виртуально картой «Национальный кэшбек».

Купить необходимые лекарства или диетические добавки можно и онлайн в некоторых аптеках — как вот в «Аптеке АНЦ». Забрать заказ можно в ликомате — это некий аналог почтомата.

Какие препараты можно купить за «зимнюю тысячу»

«Зимнюю тысячу» можно потратить на разные медицинские препараты. Полный список включает более 14 тыс. Наименований. В частности, на диетические добавки и медизделия — пластыри, банты, вата, шпричицы. Среди других средств — парацетамол для снижения температуры, обезболивающие препараты, которые продаются без рецепта, средства от простуды, для лечения инфекций, дерматологические, лекарства для здоровья сердца или нервной системы.

Впрочем, препараты должны быть отечественного производства и участвовать в программе «Национальный кэшбек».

Реклама

Для рецептурных лекарственных средств следует предоставить рецепт от семейного врача, который тот дал во время личной или дистанционной консультации. Рецепты выписываются не по торговому названию, а по названию действующего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного списка.

Важно, если врач назначил иностранное средство, попросите его заменить украинским, который можно купить за «зимнюю тысячу».

Лекарство за «зимнюю тысячу» на «Укрпочте»

Медицинские препараты доступны для заказа в отделениях «Укрпочты». Условие такое же, как и для аптек. Список доступных препаратов можно запросить у работника почтового отделения.

Также есть возможность заказать аптечные наборы или отдельные лекарственные препараты через «Укрпочту» — с доставкой в стационарное или передвижное отделение в любом населенном пункте страны, в частности, на прифронтовых территориях. Оформить заказ можно наложенным платежом и оплатить в отделении при получении лекарств.

Реклама

Кроме того, для удобства сайте «Укрпочта.Аптека» создан отдельный раздел «Зимняя поддержка 2025», где можно приобрести все доступные и разрешенные препараты.

Для удобства клиентов «Укрпочта.Аптека» предлагает готовые рекомендованные наборы — как «От простуды», «От температуры», «От насморка», «Для спокойного сна», «При отравлении», «Забота о сердце» и другие. Каждый набор гибок к изменению — можно добавлять или исключать позиции. Кроме того, на сайте доступно бронирование по электронному рецепту.

Напомним, в Украине можно купить продукты за «зимнюю тысячу». Важный нюанс — продукты должны быть украинского производства. Оплата производится через специальные коды (MCC-коды), которые определяют тип торговой точки.