Летние пики потребления электроэнергии удалось покрыть за счет тепловой генерации и импорта – советник премьера

Из-за аномальной летней жары и ремонтной кампании на атомных электростанциях нагрузку в энергосистеме покрывали более активной работой тепловой генерации.

Об этом во время «Вечернего стрима» в Укринформе рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Он объяснил, что из-за более жарких июль и август, чем обычно, люди активнее использовали кондиционеры. Вследствие этого нагрузка в энергосистеме была выше, чем она рассчитывалась при оценке прогноза производства и потребления электроэнергии.

«Июль-август закрывался, этот потенциальный дефицит, тепловой генерацией и привлечением импортных поставок электрической энергии, достаточно активен. Мало того, в целый ряд дней, когда ценовые показатели на рынке электрической энергии не разрешали меру импорта, дефицит электрической энергии покрывали за счет привлечения аварийной помощи», — отметил Бойко.

Второй фактор, по его словам, – это более активная, чем обычно, ремонтная кампания Энергоатома. Поэтому тепловая генерация более активно работала для покрытия потребления.

В то же время это привело к тому, что из-за жары в июле и августе электростанциям пришлось использовать больше угля.

Однако Бойко добавил, что уголь не станет причиной проблем с электроснабжением и за счет импорта будут довезены необходимые объемы.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что благодаря модернизации энергоблоков тепловой генерации и возобновлению работы гидроагрегатов на гидроэлектростанциях в энергосистему уже добавлено 1,5 ГВт дополнительных мощностей из запланированных 1,7 ГВт.

https://www.kmu.gov.ua/news/pidhotovka-do-zymy-iz-zaplanovanykh-17-hvt-dodatkovykh-potuzhnostei-v-enerhosystemu-vzhe-dodani-15-hvt