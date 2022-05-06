Летом в России начнется глубокий экономический кризис – инвестиционный банкир

Структурная трансформация российской экономики начнется в конце второго и начале третьего квартала 2022 года. Тогда экономика России перестанет жить на запасах, потому что они иссякнут.

Под этой структурной трансформацией, о которой заявляла глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, имеется в виду крах экономики.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, пишет 24 канал.

"Она (экономика РФ – ред.) будет структурно трансформироваться в изолированную экономику, поэтому больно начнется где-то летом. Но если наблюдать снаружи, то экономический кризис – это очень медленный процесс, но неотвратимый. Летом начнется глубокий экономический кризис", – рассказал эксперт.

А осенью и зимой россияне будут ощущать кризис еще больше, прогнозирует Фурса. По его словам, все прогнозы Набиуллиной были без учета возможного нефтяного эмбарго, а сейчас мир прибавит еще большее давление на экономику РФ.

"Даже шестимесячное эмбарго на нефть будет действовать сразу, потому что бизнес сразу начнет искать альтернативные источники для пополнения нефтяных запасов. Однако военной машине это безразлично. Это повлияет на экономику, а уже через нее на военную машину", – пояснил банкир.

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Он также рассказал, что доходы России от нефти и газа – это более 200 млрд дол. каждый год – пока позволяют держать фасад стабильности, ведь доллары все еще заходят.

"Когда они (доллары – ред.) перестанут поступать в российскую экономику, то у бюджета не будет средств удерживать даже условную стабильность, в которую они сейчас играют", – отметил Фурса.

Напомним, во Франции заявили, что страны ЕС до конца этой недели достигнут консенсуса по эмбарго на российскую нефть.

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