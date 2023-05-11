Летом – второй пик потребления электричества: будут ли массовые отключения света

В июле-августе, возможно, и во второй половине июня ожидаются пиковые нагрузки на энергосистему.

Летом, в жару, когда все массово включают кондиционеры и вентиляторы, наступает второй пик по потреблению электроэнергии.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире общенационального марафона рассказал, стоит ли ожидать отключения света летом.

"Первый пик потребления электричества – это зима. Особенно когда сильные морозы. А второй пик – жара, потому что тогда используются для охлаждения кондиционеры. И действительно, в июле-августе, возможно, и во второй половине июня также ожидаются пиковые нагрузки", – пояснил Герус.

Он напомнил, что угроза массированных ракетных обстрелов никуда не исчезла, поэтому риски для энергосистемы остаются.

Будут ли отклеивать свет

"Большой ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что, разница между летним месяцем и той же зимней, что у нас летом немного ниже потребления, во-первых. А во-вторых, солнечный день длиннее, больше солнца и работает больше солнечная генерация – солнечные электростанции", – пояснил нардеп.

Он уточнил, что летом пики потребления сглаживаются благодаря работе солнечных электростанций.

"Остаются определенные проблемные периоды вечернего пика. Я бы его охарактеризовал с 19:00 до 22:00, может до 22:30. Потому что солнца в этот период уже нет, люди возвращаются домой и включают всяческие электроприборы. Как следствие, возникает определенное пиковое потребление.Поэтому, эти периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка и определенные сложности в несколько вечерних часов: с 7 вечера до 10-10:30 вечера", — подытожил Герус.

Напомним, в Минэнерго ответили, стоит ли ожидать отключения света в мае.

Ранее сообщалось, что в Украине снова могут возникнуть проблемы с электроэнергией.

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