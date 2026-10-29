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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Льготная цена на электроэнергию — 2,64 грн: какое оборудование подходит и как подать документы

Потребители с официально зарегистрированным электроотоплением могут существенно сэкономить в отопительный сезон, оплачивая электроэнергию по сниженной цене.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pixabay.com

Льготный тариф на электроэнергию доступен только тем потребителям, которые отапливают свои дома с помощью электроприборов и выполнили все необходимые требования по официальному оформлению. Льготная цена 2,64 грн за кВт·ч действует при условии соблюдения установленных правил и наличия соответствующих документов.

Специалисты ДТЭК «Одесские электросети» разъяснили, какие именно обогреватели позволяют воспользоваться этой льготой и что необходимо подготовить для подтверждения права на специальный тариф.

Кому предоставляется льготная цена на электроэнергию

Стандартная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час, и этот тариф, согласно решению правительства, будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. Вместе с тем в течение отопительного периода — с октября по апрель включительно — предусмотрена льготная ставка в размере 2,64 гривны за киловатт-час.

Право на льготную цену имеют жители:

  • домов и квартир с официально оформленным электроотоплением;

  • многоквартирных домов, в которых нет газа и отсутствует или не работает централизованное или иное автономное отопление, кроме электрического.

Сниженная ставка применяется к объему потребления в пределах 2000 киловатт-часов в месяц. Все киловатты, потребленные сверх этого лимита, рассчитываются по базовой ставке — 4,32 гривны. То есть при потреблении 2500 киловатт первые 2000 оплачиваются по цене 2,64 гривны, а за оставшиеся 500 придется заплатить по полному тарифу 4,32 гривны.

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться льготным тарифом

В ДТЭК поясняют, что одного только приобретенного обогревателя недостаточно. Электроотопление должно быть официально утверждено в проекте электроснабжения вашего дома в качестве единственного источника тепла.

Для этого владельцу жилья следует обратиться к оператору электросетей. В проекте обязательно указываются площадь помещения, мощность приборов и расчеты, гарантирующие, что сеть выдержит такую нагрузку. После этого новые технические данные вносятся в паспорт точки распределения электроэнергии и обновляется технический паспорт жилья.

Обычные переносные обогревателине дают права на льготный тариф:

  • тепловентиляторы;

  • масляные, инфракрасные радиаторы и другие приборы, используемые в качестве дополнительного источника тепла.

В проект системы электроотопления могут быть включены:

  • электроконвекторы и настенные термопанели (они должны быть стационарно закреплены и подключены к сети через отдельный автоматический выключатель в распределительном щите);

  • инверторные кондиционеры (обычный бытовой кондиционер зарегистрировать в качестве системы отопления нельзя. Но если это тепловой насос типа «воздух-воздух», способный работать во время сильных морозов, облэнерго может включить его в проект в качестве основной отопительной установки);

  • электрический теплый пол (если он является основным источником отопления — рассчитывается необходимая общая мощность на квадратный метр жилья. Обычный подогрев пола в ванной комнате тариф не изменит).

Соответствие и пригодность конкретного оборудования определяются непосредственно на этапе разработки и официального согласования проекта.

Как оформить льготный тариф

Если вы уже пользовались льготным тарифом в прошлом году, просто проверьте свой статус в документах или в личном кабинете на сайте ДТЭК или вашего облэнерго. В разделе «Тариф» должно быть указано, что по вашему адресу зарегистрировано электроотопление. Если такой отметки нет, обязательно напишите или позвоните оператору сетей.

Для оформления льготного тарифа необходимы следующие документы:

  • паспорт;

  • идентификационный код;

  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;

  • заявление о внесении изменений в паспорт точки распределения;

  • проект электроотопления;

  • технический паспорт жилья;

  • технические паспорта на отопительное оборудование (указанная в них мощность электрокотла или теплового насоса должна соответствовать проекту);

  • акт об отключении от центрального отопления (этот документ является обязательным для жильцов многоквартирных домов, которые ранее были подключены к центральному отоплению).

Стоит отметить, что сниженный тариф начнет действовать только с первого числа следующего месяца после того, как вы полностью оформите все изменения. Именно поэтому не стоит откладывать подачу документов на потом.

Коммунальные услуги в Украине — последние новости

С начала года Госпродпотребслужба провела 140 внеплановых проверок предприятий ЖКХ и выявила нарушения в сфере цен в 88,6% случаев. Общая сумма, подлежащая возврату потребителям, составляет 92,67 млн грн, но по состоянию на конец августа 2026 года фактически возвращено и перечислено лишь 636,8 тыс. грн, поэтому украинцам рекомендуют проверять платежки и обращаться в территориальный орган службы, если тариф кажется необоснованным.

Многодетные семьи могут получить 50% скидку на коммунальные услуги, жилье и топливо, но только если средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4 660 грн. Если доход выше, льготы не предоставляются, но семья может обратиться за жилищной субсидией, которая рассчитывается по другим правилам.

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