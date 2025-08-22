Льготная выслуга лет, как начисляется стаж и пенсии военнослужащих: что нужно знать участникам боевых действий

Пенсия УБД

Одной из важнейших социальных гарантий для военнослужащих, в частности для участников боевых действий (УБД), является особый льготный порядок исчисления пенсионного стажа или так называемой выслуги лет. Этот механизм позволяет тем, кто выполнял самые рискованные задачи, скорее выйти на пенсию или получить более высокие выплаты.

Понимание того, как именно начисляется стаж для участников боевых действий, крайне важно для самих ветеранов и их семей. Это позволяет им четко представлять свои права и социальные гарантии.

Что такое выслуга лет и чем она отличается от трудового стажа

Перед тем как погрузиться в детали льготных начислений, следует разобраться в основных понятиях. Выслуга лет — это специфический вид стажа, который исчисляется исключительно для военнослужащих, правоохранителей, спасателей и других силовых структур, и является основанием для назначения им пенсии за выслугу лет. В отличие от обычного трудового стажа, исчисляемого в календарном порядке (один год работы — один год стажа), выслуга лет может исчисляться по льготным условиям.

Эти льготы — не просто формальность. Они признают, что служба в Вооруженных Силах и других формированиях часто связана с повышенным риском, сложными условиями и ограничениями, отсутствующими в обычной гражданской работе. Общие условия для пенсии военнослужащим устанавливает Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Пенсия для кадровых военных и гражданских лиц

Статус участника боевых действий может получить как кадровый военный, так и гражданский человек, вставший на защиту страны, например, как доброволец или мобилизованный. Хотя статус у них одинаковый, расчет пенсии и условия выхода на нее отличаются.

Для кадровых военных пенсия назначается по специальному Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Расчет зависит от количества выслуги лет и суммы денежного довольствия. Благодаря льготному исчислению выслуги лет (о чем речь пойдет дальше), такие военные могут выйти на пенсию на 15 и даже 20 лет раньше общего пенсионного возраста.

Для гражданских лиц (добровольцев) пенсия исчисляется на общих основаниях в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В этом случае ключевыми факторами являются наличие страхового стажа и размер заработной платы. Для таких лиц статус УБД дает право выйти на пенсию на 5 лет раньше стандартного пенсионного возраста, но при этом необходимо иметь достаточный страховой стаж.

Льготный стаж для участников боевых действий

Основное и наиболее значимое преимущество для участников боевых действий состоит в особом порядке начисления стажа за период непосредственного участия в боевых действиях. Этот механизм закреплен в законодательстве Украины, в частности, в Постановлении Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 г. № 393.

Согласно этому документу, один месяц службы в зоне боевых действий засчитывается к выслуге лет как три месяца. Это касается только тех периодов, когда военнослужащий непосредственно выполнял задачи в условиях боевых действий, что подтверждено соответствующими документами. В частности это касается участия в боевых действиях в Республике Афганистан, а также во время проведения Антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) в Украине.

Это существенное преимущество, которое позволяет накопить необходимую выслугу лет для выхода на пенсию значительно быстрее. Такая льгота отражает готовность военнослужащего рисковать жизнью и здоровьем ради защиты своей страны, что также закреплено в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Детали начисления: когда стаж считается «месяц за два» и «месяц за полтора»

Кроме ключевой льготы «месяц за три», законодательство предусматривает и другие случаи льготного начисления выслуги лет. Это помогает учесть другие сложные и опасные условия службы.

1 месяц за 2 месяца. Эта норма, установленная в подпункте «в» пункта 3 Постановления Кабмина № 393, применяется к периодам службы в условиях, которые несут повышенную опасность, но не являются непосредственными боевыми действиями. Например, это касается службы в горной местности, в отдаленных гарнизонах, при разминировании местности, работы с взрывоопасными предметами и т.д. Это признание того, что служба в таких условиях более стрессовая и рискованная, чем обычная военная служба.

1 месяц за 1,5 месяца. Эта льгота может применяться к другим специфическим видам службы, имеющим повышенную нагрузку, например, при несении определенных видов дежурств, связанных с обеспечением постоянной боевой готовности.

Дополнительные социальные гарантии и особенности пенсионного стажа

Начисление трудового стажа. Для мобилизованных и контрактников трудовой стаж, в том числе за периоды пребывания в зоне боевых действий, продолжает начисляться. Это регулируется статьей 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Таким образом, военная служба не прерывает трудовой стаж, а причисляется к нему.

Особый период. Время прохождения военной службы в особый период, который объявляется в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины» (в частности, во время военного положения), засчитывается не только в трудовой стаж, но и в выслугу лет.

Процедура оформления и важные нюансы

Чтобы получить льготное начисление стажа, военнослужащему необходимо предоставить соответствующие документы в органы Пенсионного фонда Украины. Ключевыми документами, подтверждающими право на льготу, являются военный билет, послужной список и справка о непосредственном участии в боевых действиях. Этот документ выдается воинской частью или архивными учреждениями Министерства обороны.

Важно, что период службы для льготного начисления исчисляется с даты приказа о привлечении к роли в операции до даты приказа о ее окончании. Только на основании этих официальных бумаг, где четко указаны даты, периоды и места, пенсионные органы могут произвести правильный расчет и обеспечить надлежащее начисление пенсии.