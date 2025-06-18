Льготный стаж военнослужащих и право на досрочную пенсию участников боевых действий в 2025 году

Страховой стаж мобилизованных

Реклама

Украинское законодательство предусматривает важные гарантии для защитников Родины, в частности для участников боевых действий (УБД), предоставляя им право на досрочную пенсию по возрасту на льготных условиях. Это означает, что эти лица могут выйти на заслуженный отдых значительно раньше других граждан. Рассмотрим подробнее, как зачисляется стаж за военную службу и когда УБД могут реализовать свое право на пенсию.

Мобилизация и льготный пенсионный стаж

Пенсионный фонд Украины четко информирует, период мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины не прерывает приобретение права на льготную пенсию для лиц, которые до призыва работали на должностях или по специальности, предоставляющих такую возможность. Это означает, что все время прохождения военной службы будет включено в общий страховой стаж, который необходим для назначения пенсии на льготных условиях.

То есть, если до мобилизации вы имели право на досрочную пенсию, скажем, за профессиональной деятельностью (например, за работу на вредных производствах), то период военной службы будет учтен при расчете и оформлении вашей льготной пенсии после демобилизации.

Реклама

Зачисление стажа во время военной службы, включая зону боевых действий

Мобилизация работника на военную службу не является основанием для расторжения трудового договора. К моменту службы работник временно отстраняется от выполнения своих трудовых обязанностей, но его рабочее место сохраняется. Работодатель обязан сделать соответствующую запись в трудовой книжке работника, что является подтверждением сохранения рабочего места и важным документом восстановления трудовых отношений после демобилизации. Эта норма законодательства Украины о труде обеспечивает социальную защиту военнослужащих.

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» четко гарантирует, что весь период прохождения военной службы причисляется ко всем видам стажа:

Страховой стаж (что является ключевым для пенсионного обеспечения).

Стаж работы.

Стаж работы по специальности.

Стаж государственной службы.

Это крайне важная норма, ведь она означает, что даже если работодатель по определенным причинам не уплачивает страховые взносы за мобилизованного работника, этот период не теряется для начисления пенсии. Он не влияет на общий опыт работы и не прерывает стаж работы по специальности. Таким образом, период военной службы полноценно засчитывается в общий стаж работы.

Льготный стаж мобилизованных

Что еще более важно, для военнослужащих (при определенных условиях) предусмотрены дополнительные льготы при учете стажа. Так, подпункт 1 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 г. № 393 устанавливает, что один месяц военной службы в особый период засчитывается как три месяца общего трудового стажа для назначения пенсий. Это значительно ускоряет накопление требуемого пенсионного стажа.

Реклама

Это так называемая льготная выслуга лет, позволяющая засчитывать период службы со значительным коэффициентом, влияющим на право выхода на пенсию.

Согласно статье 17-1 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», право на льготный стаж имеют следующие категории защитников:

Представители Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Сотрудники органов внутренних дел и безопасности.

Полицейские, а также работники рядового и начальствующего состава бывшей налоговой милиции и органов внутренних дел, уголовно-исполнительной службы, органов гражданской защиты, Государственного бюро расследований (ГБР) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Сотрудники Службы судебной охраны.

Представители начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро.

Рядовые и представители начальствующего состава государственной пожарной охраны (ныне ГСЧС), а также Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Бывшие милиционеры с выслугой от 5 лет, работающие на государственных должностях или в системе МВД.

Военнослужащие с иностранным гражданством, постоянно проживающие в Украине и имеющие право на пенсию.

Если представители этих категорий имеют минимум один месяц непосредственного участия в боевых действиях, этот период засчитывается в общий стаж по принципу «месяц за три». То есть, каждый месяц участия в боевых действиях будет учитываться как три месяца при расчете общей выслуги лет, что значительно ускоряет обретение права на пенсионное обеспечение.

Пенсия для участников боевых действий (УБД)

Лица, имеющие официальный статус участника боевых действий (УБД) независимо от того, являются ли они военнослужащими по контракту, имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту:

Реклама

Мужчины-УБД могут выходить на пенсию в 55 лет.

Женщины-УБД могут уходить на пенсию в 50 лет.

Для этого необходимо иметь определенный страховой стаж:

Для мужчин-УБД — не менее 25 лет страхового стажа.

Для женщин-УБД — не менее 20 лет страхового стажа.

Следует подчеркнуть, что для военнослужащих выслуга лет приравнивается к страховому стажу. Это означает, что кадровые военные могут иметь возможность выхода на пенсию даже раньше, при наличии необходимой выслуги лет в соответствии со специальными нормативами.

Таким образом, украинское законодательство обеспечивает значительную социальную поддержку участников боевых действий, гарантируя им не только сохранение рабочего места, но и существенные льготы при начислении пенсионного стажа и досрочный выход на пенсию.