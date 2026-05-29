Льготы для людей с большим стажем: кто получит доплаты в июне 2026 года

Часть украинских пенсионеров имеет статус ветерана труда, дающего право на дополнительные социальные гарантии. Для отдельных категорий предусмотрены специальные доплаты к пенсии.

Об этом пишет Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может получить статус ветерана труда

В соответствии с Законом Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других престарелых», претендовать на это звание могут несколько категорий граждан:

люди, награжденные медалью СССР «Ветеран труда»

люди с инвалидностью I или II группы, если они имеют не менее 15 лет страхового стажа и получают пенсию

украинцы, достигшие пенсионного возраста и имеющие длительный трудовой стаж — не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин

Кроме того, на звание ветерана труда могут претендовать работники, длительно работавшие во вредных или опасных условиях труда. Также право на статус имеют граждане со стажем в пределах 25-30 лет для женщин и 30-35 лет для мужчин в соответствующих областях деятельности.

Для оформления статуса необходимо подтвердить трудовой стаж соответствующими документами.

На какие льготы могут рассчитывать ветераны труда в июне 2026 года

Ветераны труда имеют право на обслуживание в медицинских учреждениях, к которым человек был прикреплен еще до выхода на пенсию. Также они имеют право на бесплатное зубопротезирование, за исключением использования драгоценных материалов.

