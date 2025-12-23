Льготы для людей с инвалидностью: кто может получить 50 тысяч гривен

люди с инвалидностью

Реклама

В Украине вводится новая программа финансовой поддержки для водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая позволит им адаптировать собственные транспортные средства к индивидуальным потребностям. Кабинет Министров официально утвердил порядок выплаты компенсаций за переоборудование автомобилей, о чем сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко. Эта инициатива призвана расширить возможности мобильности для граждан, нуждающихся в специальном ручном управлении или других технических изменениях в конструкции машины.

Кто может получить деньги на переоборудование авто

Согласно новым правилам, получить возмещение смогут владельцы как новых автомобилей, так и подержанных транспортных средств. Главное условие — документальное подтверждение выполнения работ и соответствующая регистрация изменений в сервисном центре МВД. На реализацию этого проекта в бюджете на 2026 год уже заложено около 30 миллионов гривен, что позволит охватить значительное количество нуждающихся в помощи.

Процедура получения средств очень упрощена и предугадывает несколько последовательных шагов.

Реклама

Сначала владелец авто самостоятельно осуществляет переоборудование в сертифицированных центрах, после чего обновляет данные в водительском удостоверении и техническом паспорте.

Следующим этапом является подача заявления в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Сделать это можно несколькими способами: лично посетить территориальное отделение, воспользоваться электронным кабинетом на портале Минсоцполитики или оформить запрос через государственное приложение Действие.

Максимальный размер выплаты на одного человека составляет 50 тысяч гривен. Государство гарантирует быстрое рассмотрение обращений, которое продлится не более трех рабочих дней. После положительного решения средства должны поступить на счет заявителя в течение десяти суток. Следует заметить, что ранее аналогичный механизм успешно работал для ветеранов войны, а теперь его действие распространяется на всех граждан с инвалидностью, стремящихся самостоятельно управлять автомобилем.