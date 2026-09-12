Льготы для пенсионеров в сентябре: какие и для кого доступны скидки и бесплатные услуги

Деньги. / © Национальный банк Украины

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Украинские пенсионеры имеют право на ряд государственных льгот 2026 года. Среди них субсидии и скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от отдельных налогов и бесплатные лекарства по электронному рецепту.

На какую поддержку могут рассчитывать пенсионеры в сентябре, сообщило издание Новости.LIVE.

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Коммунальные услуги

Некоторые пенсионеры могут получать льготы по оплате коммунальных услуг: электроэнергии, газа и водоснабжения. Размер скидки зависит от статуса человека и его индивидуальных обстоятельств:

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100% — для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, людей с инвалидностью в результате войны, бывших педагогических/медицинских/фармацевтических работников и библиотекарей в сельских местностях;

75% — для участников боевых действий в пределах установленных норм;

50% — для участников войны и членов семей погибших защитников;

25% — для детей войны.

Впрочем, есть важное уточнение. Некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на скидку только в случае непревышения установленного лимита дохода.

Проезд в транспорте

Согласно постановлению Кабинета Министров, пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках, трамваях, троллейбусах и городских автобусах на коммунальных маршрутах.

В то же время, льгота не распространяется на такси, междугородные автобусы и поезда дальнего сообщения, в частности плацкартные, купейные и спальные вагоны, а также скоростные поезда «Интерсити». За проезд в таком транспорте пенсионерам придется платить.

Земельный налог

Пенсионеры могут быть освобождены от уплаты земельного налога, но льгота действует только для определенных земельных участков, если площадь участка не превышает норматива.

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Действуют ограничения:

для города — до 0,10 гектара;

для поселка — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

В то же время закон устанавливает предельную площадь земельного участка в зависимости от ее назначения. В частности, для дачного строительства можно получить до 0,10 га, для индивидуального гаража — до 0,01 га, а для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Лекарственные средства по рецептам

В рамках государственной программы «Доступное лекарство» пенсионеры могут бесплатно получать определенные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней.

Для получения лекарства необходимо иметь электронный рецепт.

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Напомним, в Украине отдельные категории граждан могут получать госпомощь, максимальный размер которой составляет 3 209 грн в месяц — это соответствует размеру прожиточного минимума.

Выплату могут оформить дееспособные лица, проживающие вместе с человеком с инвалидностью I или II группы и осуществляющие за ним уход, если инвалидность связана с психическим расстройством.

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