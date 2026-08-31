Льготы для семей военных в сентябре 2026 года: кто и какую помощь может получить

Льготы военнослужащим

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Семьи украинских военнослужащих могут пользоваться рядом социальных гарантий — от поддержки детей при обучении до медицинской помощи и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако конкретные права зависят от статуса военного и члена его семьи.

Специалисты рассказали, какая поддержка предусмотрена для семей защитников, кто может ею воспользоваться и куда обращаться для оформления льгот.

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Какие льготы предусмотрены для детей военнослужащих

Дети военнослужащих имеют первоочередное право на зачисление в детские сады, школы и детские оздоровительные учреждения по месту жительства семьи. Это правило распространяется на соответствующие заведения независимо от формы собственности.

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Отдельные гарантии действуют при поступлении и обучении. Дети участников боевых действий до 23 лет, обучающиеся по дневной форме в учреждениях профессионального, профессионального высшего или высшего образования, могут получить государственную целевую поддержку.

В зависимости от установленных условий она предусматривает полную или частичную оплату обучения за счет государственного или местных бюджетов, льготные долгосрочные кредиты на образование, социальную стипендию, безвозмездные учебники, бесплатный доступ к интернету и базам данных в учебном заведении, а также бесплатное проживание в общежитии.

Еще одна гарантия касается детей военнослужащих, имеющих 20 и более лет выслуги в календарном исчислении. Они получают преимущественное право на зачисление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, военные учреждения высшего и профессионального высшего образования, а также другие определенные законом учреждения с военной подготовкой.

Воспользоваться этим правом можно при успешном прохождении вступительных испытаний и соответствия правилам приема. Такое преимущественное право сохраняется в течение трех лет после получения необходимого для поступления общего среднего образования.

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Какую медицинскую помощь могут получать члены семьи

Законодательство предусматривает возможность медицинского обслуживания членов семей военнослужащих в военно-медицинских учреждениях. Однако эта гарантия распространяется не на всех родственников автоматически, а на членов семьи, состоящих на содержании военнослужащего.

Если по месту жительства семьи или прохождения службы нет соответствующего военно-медицинского учреждения, медицинскую помощь можно получить в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения.

Поэтому при обращении следует предварительно уточнить, принадлежит ли конкретный член семьи к лицам, на которые распространяется эта гарантия, и какие документы необходимы для ее подтверждения.

Кто может получить 75% скидки на коммунальные услуги

Отдельная группа льгот связана уже не просто с прохождением военной службы, но и со статусом участника боевых действий.

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УБД имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством социальных нормативов. Льгота может учитывать и членов семьи льготника, на которых согласно законодательству распространяются следующие гарантии.

Скидка, в частности, касается платы за пользование жильем, снабжения и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также обращения с бытовыми отходами.

Если у дома нет централизованного отопления, льгота предусмотрена также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива в пределах установленных норм.

Для оплаты жилья применяется социальная норма — 21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

При этом 75-процентная скидка для участников боевых действий относится к льготам, предоставляемым без учета среднемесячного совокупного дохода семьи.

На кого из членов семьи распространяется коммунальная льгота

Льгота УБД на оплату жилищно-коммунальных услуг может учитывать членов его семьи, проживающих вместе с льготником и относящихся к определенным законодательством категориям.

К ним, в частности, относятся супруг, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, а также лица, которые находятся под опекой или попечительством льготника.

При определенных законом условиях в составе семьи льготника могут также принадлежать холостяки совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы или лицами с инвалидностью II группы, и другие предусмотренные законодательством категории.

Поэтому, например, сам факт того, что человек является матерью, отцом или совершеннолетним ребенком военнослужащего, еще не означает автоматического права на его 75-процентную скидку. Значения имеют статус льготника, состав семьи и другие установленные требования.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Вопросами назначения и выплаты жилищно-коммунальных льгот занимается Пенсионный фонд Украины.

Для получения помощи необходимо, чтобы информация о льготниках была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также подать заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда. Представление документов также доступно через определенные законодательством дистанционные и административные каналы. Перед обращением целесообразно проверить актуальный список необходимых документов, поскольку он зависит от конкретных обстоятельств семьи и вида льготы.

Что такое социальное сопровождение семей военных

Если семья не знает, на какую помощь имеет право или как ее оформить, она может воспользоваться социальным сопровождением в системе Вооруженных сил Украины.

Речь идет не только о консультациях по выплатам. Специалисты социального сопровождения помогают определить какие гарантии и виды помощи доступны военнослужащему и его семье, объясняют порядок оформления документов и способствуют взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления.

К ним можно обращаться с организационными вопросами, связанными с лечением, реабилитацией и социальным обеспечением военнослужащего.

В первую очередь семье следует обратиться к должностному лицу, ответственному за социальное сопровождение в воинской части. Дополнительную консультацию можно получить на горячей линии Министерства обороны по номеру 1512.

Таким образом, права семьи зависят от конкретной ситуации — самого факта военной службы, статуса УБД, возраста и статуса детей, пребывания члена семьи на содержании и других установленных законом условий. Поэтому при оформлении помощи важно проверять не только наличие определенной льготы, но и то, кому именно и при каких обстоятельствах она предоставляется.

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