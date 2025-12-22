- Дата публикации
Льготы на электроэнергию для участников боевых действий: какая должна быть скидка, как ее оформить
Какие льготы на электроэнергию предусмотрены для участников боевых действий
Для украинских защитников, имеющих официальный статус участника боевых действий (УБД), государство ввело существенную систему социальной поддержки. Одним из важнейших инструментов помощи являются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности электроэнергию. Однако важно помнить, что эти привилегии не активируются автоматически с получением удостоверения — процедура требует сознательной регистрации в соответствующих государственных органах.
Какую льготу участник боевых действий может получить на электроэнергию
Согласно действующему законодательству и разъяснениям Министерства по делам ветеранов, лица со статусом УБД имеют право на 75% скидку на оплату электроэнергии. Эта скидка рассчитывается в пределах установленных норм потребления, которые зависят от количества членов семьи, проживающих вместе с льготником, и типа энергопотребления в доме.
Следует отметить, что если участник боевых действий имеет инвалидность, вызванную войной, размер такой скидки составляет уже 100%.
Как работает механизм выплат в 2025 году
На сегодняшний день в Украине действует модель монетизации льгот. Это означает, что государственная поддержка оказывается в денежной форме. Механизм выглядит так:
Потребитель самостоятельно платит полную сумму, указанную в квитанции за киловатт.
Государство через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перечисляет сумму компенсации (те же 75%) на банковский счет льготника.
Пенсионный фонд по умолчанию может открыть счет в Сбербанке, однако, по желанию ветерана, средства могут поступать на счет в любом другом коммерческом банке Украины. Для смены банка достаточно подать соответствующее заявление в ПФУ.
Кроме банков, вы также можете выбрать вариант получения наличных через отделение Укрпочты или доставку домой почтальоном, что также указывается в соответствующем заявлении.
Если будет задолженность, государство может перестать начислять льготу.
Как УБД оформить скидку на электроэнергию
Для того чтобы начать получать компенсацию, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно как лично в отделении, так и дистанционно, что особенно актуально для военнослужащих, непосредственно находящихся в зоне боевых действий.
Алгоритм действий через вебпортал ПФУ:
Авторизируйтесь в личном кабинете с помощью электронной подписи (КЭП) или Действие. Подписи.
В меню слева выберите раздел «Коммуникации по ПФУ», затем «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
Выберите пункт предоставления льгот на оплату ЖКУ и заполните электронную форму.
Необходимый пакет документов:
Паспорт гражданина Украины;
Удостоверение участника боевых действий;
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).
При обращении нужно подать одновременно два документа:
Заявление о внесении сведений в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы). Без регистрации в этой системе начисления невозможны.
Заявление непосредственно о предоставлении льгот.
Важный нюанс: если военный не может оформить льготу лично, это могут сделать его члены. Для этого не обязательно обращаться к нотариусу — доверенность может заверить командир воинской части, где проходит службу ветеран.
Тарифы на электроэнергию: чего ждать украинцам
По состоянию на декабрь 2025 года базовый тариф для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако государство предусмотрело льготную цену для тех, кто использует электрическое отопление:
При потреблении до 2000 кВт-ч в месяц тариф составляет 2,64 гривны.
Весь объем сверх этого предела оплачивается по базовой цене — 4,32 гривны.
Эта фиксированная цена останется неизменной по меньшей мере до весны 2026 года, однако дальнейшая корректировка тарифов вполне вероятна из-за необходимости восстановления энергосистемы.