Льготы на коммунальные услуги: кто не сможет получить помощь в 2026 году

С 2026 года льготы на оплату ЖКУ будут доступны только семьям с доходом до 4 660 грн на одного человека / © ТСН.ua

С 1 января 2026 года льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются только семьям, среднемесячный доход которых на одного человека не превышает 4 660 грн.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В то же время без учета дохода помощь продолжат получать участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших защитников Украины.

Как рассчитывают льготы на ЖКУ в этом году

Льгота с учетом доходов назначается, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает размер, дающий право на налоговую социальную льготу.

По новым правилам размер дохода для получения льготы в 2026 году составляет 4 660 гривен. Его вычисляют по формуле: прожиточный минимум для трудоспособного лица (3328 грн) умноженный на 1,4, со округлением до ближайших 10 грн.

Поэтому льготы на уплату ЖКУ могут получить только те, чьи доходы не превышают указанного предела. Семьи с более высоким доходом могут оформить жилищную субсидию.

Кто получает льготы без ограничений

Помощь без учета доходов остается для:

участников боевых действий,

лиц с инвалидностью из-за войны войны,

членов семей погибших защитников.

Дополнительные изменения в коммунальных услугах

Правительство продлило действие тарифа на электроэнергию для всех жителей страны, установив единую фиксированную цену вне зависимости от объема потребления.

Напомним, в Украине в этом году вырастут пенсии. Повышение выплат стало возможным благодаря росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты.