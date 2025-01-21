Лицам с 2 и 3 группой инвалидности хотят отменить выплаты: что известно

Кабмин хочет упразднить выплаты людям с 2 и 3 группой инвалидности. Вместо этого могут ввести для 1 группы большую сумму выплаты.

Об этом в интервью "Українським Новинам" рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат Верховной Рады от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

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По словам нардепа, правительство пока говорит такие вещи, которые не обсуждаются даже с депутатами, под которые нужно принимать законы.

"Различные разговоры ходят, пока я серьезности реформы социальной защиты не вижу. Я не воспринимаю реформу как таковую, чтобы просто у кого-то забрать деньги. Это неправильный подход", – рассказал он по поводу предстоящей реформы соцполитики.

По мнению Цымбалюка, власти должны быть готовы к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью, которым нужно не только оказать социальную помощь, но и создать условия для трудоустройства. Он отмечает: за 2 тысячи гривен, получаемых лицом с инвалидностью, невозможно выжить.

"Когда говорят, что лицо по инвалидности первой группы будет получать 20 000, окей, а второе, третье – ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги. Создайте условия, чтобы человек мог трудоустроиться", – отметил Цымбалюк.

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