Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза": полная инструкция

"Нефтегаз Украина" предоставляет своим пользователям возможность воспользоваться Личным кабинетом клиента.

Рассказываем как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза"

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Перейдите на сайт Нефтегаза. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Зарегистрироваться".

Введите собственные данные – номер личного счета и первые три буквы фамилии

Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза

Можно выбрать разные способы регистрации. Выбирайте, что вам удобно – регистрация через Google, Facebook, мобильный телефон или электронную почту. Если вы выбрали первые два варианта, необходимые данные будут внесены автоматически.

Если регистрируетесь по телефону или по электронной почте – введите свой номер или адрес электронной почты на латинице.

Нажмите кнопку "Получить код".

Если регистрируетесь через мобильный телефон, скопируйте код, который будет отправлен в SMS и введите в требуемую строку подтверждения.

По регистрации через почтовый ящик зайдите туда, скопируйте поступивший код и введите его в нужную строку подтверждения.

Придумайте пароль от личного кабинета.

Нажмите кнопку "Зарегистрироваться".

После регистрации вам будет предложено получать все счета и ключевую информацию на кабинет.

Теперь вы можете при необходимости заходить на сайт Нефтегаза, в "Личный кабинет" (в правом верхнем углу) и получать всю необходимую информацию.

Что предоставляет личный кабинет:

В своем кабинете клиенты "Нафтогаза" могут:

Оплачивать услуги газоснабжения онлайн.

Контролировать потребление газа – все данные о потребленном газе и оплатах по нему можно просмотреть в личном кабинете.

Узнавать свой баланс – получать информацию об изменении счетного баланса.

Управлять несколькими счетами – можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогазе.

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