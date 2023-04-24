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Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза": полная инструкция

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
236
Время на прочтение
2 мин
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Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза": полная инструкция

Как зарегистрироваться на сайте Нафтогаз Украины

Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза"

"Нефтегаз Украина" предоставляет своим пользователям возможность воспользоваться Личным кабинетом клиента.

Рассказываем как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза"

Как зарегистрироваться в личном кабинете

  • Перейдите на сайт Нефтегаза. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Зарегистрироваться".
  • Введите собственные данные – номер личного счета и первые три буквы фамилии
Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза / ©
Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза
  • Можно выбрать разные способы регистрации. Выбирайте, что вам удобно – регистрация через Google, Facebook, мобильный телефон или электронную почту. Если вы выбрали первые два варианта, необходимые данные будут внесены автоматически.
  • Если регистрируетесь по телефону или по электронной почте – введите свой номер или адрес электронной почты на латинице.
  • Нажмите кнопку "Получить код".
  • Если регистрируетесь через мобильный телефон, скопируйте код, который будет отправлен в SMS и введите в требуемую строку подтверждения.
  • По регистрации через почтовый ящик зайдите туда, скопируйте поступивший код и введите его в нужную строку подтверждения.
  • Придумайте пароль от личного кабинета.
  • Нажмите кнопку "Зарегистрироваться".

После регистрации вам будет предложено получать все счета и ключевую информацию на кабинет.

Теперь вы можете при необходимости заходить на сайт Нефтегаза, в "Личный кабинет" (в правом верхнем углу) и получать всю необходимую информацию.

Что предоставляет личный кабинет:

В своем кабинете клиенты "Нафтогаза" могут:

  • Оплачивать услуги газоснабжения онлайн.
  • Контролировать потребление газа – все данные о потребленном газе и оплатах по нему можно просмотреть в личном кабинете.
  • Узнавать свой баланс – получать информацию об изменении счетного баланса.
  • Управлять несколькими счетами – можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогазе.

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Дата публикации
Просмотры
236
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