Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза": полная инструкция

Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза"
"Нефтегаз Украина" предоставляет своим пользователям возможность воспользоваться Личным кабинетом клиента.
Рассказываем как зарегистрироваться в личном кабинете "Нефтегаза"
Как зарегистрироваться в личном кабинете
- Перейдите на сайт Нефтегаза. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Зарегистрироваться".
- Введите собственные данные – номер личного счета и первые три буквы фамилии
- Можно выбрать разные способы регистрации. Выбирайте, что вам удобно – регистрация через Google, Facebook, мобильный телефон или электронную почту. Если вы выбрали первые два варианта, необходимые данные будут внесены автоматически.
- Если регистрируетесь по телефону или по электронной почте – введите свой номер или адрес электронной почты на латинице.
- Нажмите кнопку "Получить код".
- Если регистрируетесь через мобильный телефон, скопируйте код, который будет отправлен в SMS и введите в требуемую строку подтверждения.
- По регистрации через почтовый ящик зайдите туда, скопируйте поступивший код и введите его в нужную строку подтверждения.
- Придумайте пароль от личного кабинета.
- Нажмите кнопку "Зарегистрироваться".
После регистрации вам будет предложено получать все счета и ключевую информацию на кабинет.
Теперь вы можете при необходимости заходить на сайт Нефтегаза, в "Личный кабинет" (в правом верхнем углу) и получать всю необходимую информацию.
Что предоставляет личный кабинет:
В своем кабинете клиенты "Нафтогаза" могут:
- Оплачивать услуги газоснабжения онлайн.
- Контролировать потребление газа – все данные о потребленном газе и оплатах по нему можно просмотреть в личном кабинете.
- Узнавать свой баланс – получать информацию об изменении счетного баланса.
- Управлять несколькими счетами – можно вносить данные в несколько счетов, зарегистрированных в Нафтогазе.
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