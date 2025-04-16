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«Лидер инвестиций в восстановление». Гендиректора ДТЭК назвали одним из лучших СЕО Украины
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко победил в номинации "Лидер инвестиций в восстановление" в рейтинге "ТОП-50 CEO", свидетельствуют данные рейтинга.
В нем отмечается , что ДТЭК с первых дней полномасштабной войны направляет все свои ресурсы на восстановление энергетики Украины, которая постоянно подвергается враждебным атакам со стороны страны-агрессора.
«В 2024 году компания инвестировала 11 млрд грн в работу шахт и возобновление ТЭС.
Топ состоит из специальных номинаций и победителем в номинации «Лидер инвестиций в восстановление» стал глава компании Тимченко.
Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.