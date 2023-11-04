Лидеры ХАМАСа купаются в роскоши: что известно о их миллиардном состоянии – фото

Лидеры террористической группировки ХАМАС ведут роскошную жизнь и не отказывают себе в лимузинах, виллах и частных самолетах. С 1990 года и по сей день предводители боевиков контролируют практически все финансовые потоки Сектора Газы, а их семьи купаются в деньгах и отдыхают на элитных курортах далеко за пределами Газы.

Об этом пишет Bild.

"Многие воспринимают сектор Газа как символ страданий и бедности палестинцев. На крохотной прибрежной полосе живут более 2 млн человек, у 39% из которых нет работы. Однако среди них — несколько сотен долларовых миллионеров. Это лидеры ХАМАС, которые живут на роскошных виллах, хвастаются в соцсетях лимузинами и останавливаются в самых дорогих отелях", — пишет издание.

Роскошная жизнь лидеров ХАМАСа/Фото: Bild

Роскошная жизнь лидеров ХАМАСа/Фото: Bild

Вилла одного из лидеров ХАМАСа/Фото: Bild

Так лидер ХАМАС и глава правительства Газы 61-летний Исмаил Хания с 2019 года живет за границей. Хания управляет боевиками из роскошных гостиниц Катара и Турции. Он передвигается между Тегераном, Стамбулом, Москвой и Каиром на частном самолете.

Его сын Мааз – крупный владелец недвижимости в Газе, где его называют "отец домов". В Турции его часто видят с женщинами и алкоголем, что противоречит законам ислама. Приблизительное состояние семьи Хания – $2,5 млрд.

Халед Машаль, 67 лет – экс-глава политбюро ХАМАС, который в 2012 году сбежал из Дамаска в Катар с $1,5 млрд. Теперь он контролирует операции с недвижимостью и финансами группировки из Дохи.

Муса Абу Марзук, 72 года – второй по значимости лидер ХАМАСа, отвечающий за международные связи. Он прожил 14 лет в США, где родилось шесть его детей. Его состояние оценивается в $2 млрд.

Юнис Кафише, 67 лет – отвечает за финансы ХАМАСа, проживает в Стамбуле. Президент Турции выдал ему турецкий паспорт по имени Хашмет Аслан. От имени ХАМАС в Турции работает строительная фирма, заработавшая в 2022 году около 2 млн евро.

"ХАМАС накопил огромные богатства и ресурсы на тайных сделках с недвижимостью, в то время как сектор Газа ещё больше дестабилизируется, скатываясь в ужасную нищету и экономические руины", — говорит помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

Напомним, власти Израиля заявили, что ЦАХАЛ окружил Газу с нескольких направлений.

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