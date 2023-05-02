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Лидеры отечественного рынка товаров для сна: история успеха крупнейшей мебельной сети в Украине Новости компаний

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Лидеры отечественного рынка товаров для сна: история успеха крупнейшей мебельной сети в Украине

Феномен украинского бренда сейчас вдохновляет многих отечественных производителей разных отраслей.

Украинская сеть товаров для сна "Світ Матраців" обогнала ведущие европейские и мировые бренды и стала крупнейшей мебельной сетью в Украине, открыв 115 магазин (на Днепровской Набережной).

В своих магазинах "Світ Матраців" предлагает широкий ассортимент матрасов, кроватей, подушек, наматрасников и других аксессуаров для обустройства комфортного спального места.

Как удалось компании завоевать расположение украинцев?

В далеком 2006 году еще маленькая мебельная компания в Черновцах решает открыть еще один магазин для продажи матрасов. Благодаря креативной рекламе фирма быстро стала известна, и уже довольно скоро каждый житель региона знал, где купить матрас для здорового сна.

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Однако молодой и амбициозной команде удалось выиграть гонку в конкурентной борьбе не потому. Главным принципом подбора товаров для продажи является качество – долгое время "Світ Матраців" придирчиво подбирали партнеров, производящих самую качественную продукцию, для долгосрочного сотрудничества. Отказывая многим фабрикам, казалось, они теряли большую часть рынка и долгое время не расширяли ассортимент.

Тем не менее, шаг за шагом компания смогла открыть магазины в большинстве городов Украины, делая ставку на яркую коммуникацию и отлично удовлетворяя потребности украинцев в мебели и аксессуарах для спальни.

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Феномен украинского бренда матрасов сейчас вдохновляет многих отечественных производителей разных отраслей; совсем скоро товары с украинской маркировкой будут ассоциироваться в мире с высоким качеством, так же, например, как немецкие товары – с надежностью, а итальянские – с изысканностью.

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Дата публикации
Просмотры
397
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