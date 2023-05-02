Лидеры отечественного рынка товаров для сна: история успеха крупнейшей мебельной сети в Украине

Украинская сеть товаров для сна "Світ Матраців" обогнала ведущие европейские и мировые бренды и стала крупнейшей мебельной сетью в Украине, открыв 115 магазин (на Днепровской Набережной).

В своих магазинах "Світ Матраців" предлагает широкий ассортимент матрасов, кроватей, подушек, наматрасников и других аксессуаров для обустройства комфортного спального места.

Как удалось компании завоевать расположение украинцев?

В далеком 2006 году еще маленькая мебельная компания в Черновцах решает открыть еще один магазин для продажи матрасов. Благодаря креативной рекламе фирма быстро стала известна, и уже довольно скоро каждый житель региона знал, где купить матрас для здорового сна.

Однако молодой и амбициозной команде удалось выиграть гонку в конкурентной борьбе не потому. Главным принципом подбора товаров для продажи является качество – долгое время "Світ Матраців" придирчиво подбирали партнеров, производящих самую качественную продукцию, для долгосрочного сотрудничества. Отказывая многим фабрикам, казалось, они теряли большую часть рынка и долгое время не расширяли ассортимент.

Тем не менее, шаг за шагом компания смогла открыть магазины в большинстве городов Украины, делая ставку на яркую коммуникацию и отлично удовлетворяя потребности украинцев в мебели и аксессуарах для спальни.

Феномен украинского бренда матрасов сейчас вдохновляет многих отечественных производителей разных отраслей; совсем скоро товары с украинской маркировкой будут ассоциироваться в мире с высоким качеством, так же, например, как немецкие товары – с надежностью, а итальянские – с изысканностью.