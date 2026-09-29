Lifecell повышает цены на популярную услугу: стоимость подскочит уже ночью

Женщина со смартфоном / © Credits

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Мобильный оператор lifecell предупредил абонентов об изменении тарифной политики на одну из самых популярных услуг. Уже в ночь на 30 сентября вырастет стоимость пользования «МелоРингом».

Об этом говорится на официальном сайте Lifecell.

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Мобильные абоненты ежедневно делают миллионы звонков, во время которых обычно слышат стандартные гудки. Однако вместо них можно установить музыку или другие звуковые эффекты. В lifecell такая услуга называется «МелоРинг», и уже с 30 сентября изменится ее стоимость.

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Новые цены начнут действовать с 00:00 30 сентября. Стоимость пользования «МелоРингом» составит:

60 гривен за 28 дней;

25 гривен за 7 дней.

Указанные суммы уже включают налоги и сборы.

В lifecell уточнили, что изменения касаются только цены услуги. Остальные условия ее предоставления останутся без изменений.

Для подключения «МелоРинга» необходимо отправить SMS на номер 5050, указав код желаемой мелодии. Список кодов доступен на странице услуги на официальном сайте оператора.

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В то же время, стоимость основных тарифных планов lifecell не изменятся.

К слову, с 1 сентября «Киевстар» автоматически перевел часть контрактных абонентов на новые тарифы из-за закрытия старых предложений. Пользователей Smart Business (600 грн/мес.) перевели на «ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт» с сохранением цены, а абонентов Smart Business+ — на «ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт», при этом стоимость снизилась с 1200 до 1100 грн в месяц.

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