Лимит на карточные переводы до 150 тысяч: отменит ли НБУ ограничение 31 марта

Нацбанк / © УНИАН

Реклама

Национальный банк Украины завершает период лимитов на переводы с банковских карт граждан. Лимиты начали действовать с 1 октября 2024 года и отменяются 31 марта.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

НБУ объяснил, что постановление о лимитах на переводы касалось всех счетов клиента в одном банке. На счета других людей в течение месяца разрешалось выводить не более 150 тысяч грн, говорилось в документе. Дедлайн для таких ограничений — 31 марта 2025 года, указано в постановлении.

Реклама

Напомним, с 1 октября НБУ ввел ограничения на исходные переводы с банковских карт (p2p) в размере не более 150 000 грн в месяц. Такие меры регулятор объяснил противодействием дропам — клиентам банков, фактически отдающих свои счета в пользование другим лицам для незаконной деятельности.

Речь идет как об уклонении от уплаты налогов, так и о наркоторговле и оружии, объясняли в Нацбанке.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что регулятор готов отменить ограничение в 150 тысяч грн на исходные переводы с карты на карточку через один-два месяца. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно проявлять рисковых клиентов.

Что такое P2P-переводы

Переводы с карты на карту, или P2P-платежи (person-to-person) — это финансовые операции, при которых деньги переводятся с банковской карты одного человека на карту другого. Такие переводы обычно осуществляются через мобильные приложения банков или специализированные сервисы, что позволяет быстро передавать и получать средства.

Кто такие «дропы»

«Дропы» — это лица, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Эти платежные средства используются как транзитные для перевода денежных средств между другими счетами, что помогает преступникам запутать следы и усложнить работу правоохранительных органов при расследовании преступлений.