Лимиты на переводы для ФЛП существенно сократят: что и когда изменится

Банки снизят лимиты на переводы для отдельных ФЛП / © УНИАН

Реклама

С 14 ноября 2026 года уменьшаются месячные лимиты на переводы для отдельных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц. Новые правила касаются прежде всего вновь и неактивных предпринимателей, а также компаний, имеющих признаки фиктивной хозяйственной деятельности.

Изменения предусмотрены обновленным Меморандумом по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Реклама

Какие лимиты на переводы будут действовать с 14 ноября

С 14 ноября для определенных категорий клиентов предусмотрено уменьшение месячных лимитов на переводы без дополнительного документального подтверждения.

Реклама

Новые суммы будут составлять:

ФЛП первой группы — до 400 тысяч гривен в месяц

ФЛП второй и третьей групп — до 1 миллиона гривен в месяц

юридические лица с признаками компаний-оболочек — до 2 миллионов гривен в месяц

Кого будут касаться новые ограничения

Новые правила не распространяются автоматически на всех предпринимателей и компаний.

В первую очередь они касаются:

новых ФЛП

предпринимателей, возобновляющих деятельность после продолжительного перерыва

юридических лиц, у которых по результатам проверки выявили более двух признаков так называемой компании-оболочки

Период, в течение которого ФЛП считается вновь, банк определяет в соответствии со своими внутренними правилами. В разъяснениях по финансовому мониторингу приводят ориентир от шести до 12 месяцев.

Реклама

В то же время, для предпринимателей, которые ведут прозрачную хозяйственную деятельность и могут подтвердить свои доходы документами, предусмотренными Меморандумом, ограничения не должны применяться автоматически.

Можно ли пересылать больше установленного лимита

Превышение установленной суммы не означает полного запрета на перевод средств. Если предпринимателю нужно провести операции свыше месячного лимита, банк может запросить дополнительные документы. Они должны подтверждать происхождение средств и содержание операций.

Для этого могут потребоваться договоры с контрагентами, счета, акты выполненных работ, накладная и налоговая отчетность.

Сверхлимитные платежи не производятся автоматически только на основании платежной инструкции. Клиент должен предоставить необходимое документальное подтверждение.

Реклама

Напомним, в Украине готовят новые правила оформления фискальных чеков, которые непосредственно затронут предпринимателей, в частности ФЛП. Минфин предлагает изменить форму расчетного документа, перечень его реквизитов и правила указания способа оплаты.

Украинские банки вводят поэтапные лимиты на переводы для вновь и неактивных ФЛПов, а также отдельных юридических лиц с признаками рисковости.

Новости партнеров