Лимиты на переводы с 1 февраля: банки предупредили украинцев об изменениях

Лимит будет распространяться как на переводы с карты на карту, так и на переводы по реквизитам IBAN.

С 1 февраля 2025 года в Украине начнут действовать новые лимиты на денежные переводы. Такие ограничения уже согласились ввести 44 банка и две платежные системы.

В частности, глава правления государственного "Ощадбанка" Сергей Наумов отметил, что соответствующие лимиты определены Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который был заключен ведущими финансовыми институтами страны в декабре прошлого года.

По его словам, ключевой целью этого документа является борьба с мошенничеством, осуществляемая на основе финансовой инфраструктуры, и приближение украинского платежного рынка к нормам Европейского союза (ЕС).

Согласно новым правилам, банки и другие финучреждения-подписанты начнут использовать стандартизированные подходы к финмониторинга.

Так, если у клиентов банков не будет документально подтвержденного дохода, подписанты будут обязаны установить лимиты на операции (Р2Р и IBAN). Максимальная сумма, которую будет разрешено отправлять в течение календарного месяца на другие счета, будет зависеть от принадлежности к категории риска:

высокий риск – 50 тысяч грн/месяц (с 01.02.25)

средний и низкий риск – 150 тысяч грн/месяц (с 01.02.25) и в сумме до 100 тысяч грн/месяц (с 01.06.25).

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк на полгода установил лимит для карточных переводов между физлицами в 150 000 грн в месяц для исходящих платежей по всем счетам, открытым в одном банке.

Если сумма сделок превышает указанный предел, банк имеет право приостановить исходные платежи и даже заблокировать счета клиента, если он не может подтвердить источник происхождения средств.

В декабре 2024 года четыре банка с участием НБУ, Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) и Ассоциации украинских банков (АУБ) подписали меморандум, согласно которому они обязались усилить мониторинг платежных операций своих клиентов, обмениваться между собой данными о подозрительных трансакциях и осуществлять переводы с учетом риск-ориентированного подхода.

Читайте также: