Лимиты на переводы с карты на карту: когда банк может заблокировать операцию

Банковские карты / © Associated Press

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Перевод с карты на карту не обязательно остановят из-за самой суммы . 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины не продлил регуляторное ограничение в 150 000 грн в месяц для исходящих P2P- или C2C-переводов физических лиц между банками.

В то же время, отмена регуляторного лимита не означает, что банки должны пропускать любые операции без проверки. Предыдущая дискуссия о банковских ограничениях шла еще на этапе подготовки банковского меморандума. Теперь финансовое учреждение может применять свой риск-ориентированный подход, а условия зависят от профиля клиента и характера платежей.

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Какой лимит НБУ отменили и что это не отменяет

Речь идет именно об ограничении для исходящих переводов физических лиц «с карты на карту» между банками. Оно распространялось на все счета клиента, открытые в одном банке, но НБУ решил не продлевать его действие.

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Это не отменяет лимиты, установленные банком для отдельных платежных инструментов или каналов перевода.

Когда банк может задать вопрос относительно перевода

Банк оценивает не только одну сумму, но и общую картину операций. Нетипичная для клиента сумма, необычная частота платежей или несоответствующая его обычному финансовому поведению операция могут стать поводом для проверки.

В этом случае банк может попросить объяснить суть перевода или предоставить документы, подтверждающие происхождение средств или назначение платежа.

Но перевод с карты на карту, платеж по реквизитам IBAN и перемещение денег между собственными счетами не следует смешивать. Для них действуют разные тарифы, технические ограничения и процедуры проверки.

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Операции между собственными счетами в одном банке не включали в лимиты, описанные в меморандуме банков. В то же время, это не отменяет внутренних правил банка или необходимости объяснить необычную операцию, если она вызывает вопросы.

Меморандум предусматривал риск-ориентированный подход. В его условиях банки не устанавливали лимиты для клиентов с подтвержденными доходами и идентифицированных волонтеров; для других операций по IBAN документ содержал отдельные пределы. Точные условия следует проверять в своем банке.

Что проверить до крупного или нетипичного перевода

Перед операцией следует:

проверить лимиты и правила именно своего банка;

выяснить, какой тип платежа используется - P2P, IBAN или перевод между собственными счетами;

подготовить подтверждение доходов, назначение платежа или происхождение средств, если они могут потребоваться;

проверить данные получателя и назначение платежа;

учесть сумму и частоту предыдущих операций.

Не рекомендуем дробить платежи либо находить «обходные» схемы, чтоб скрыть характер операции. Такие действия могут вызвать дополнительные вопросы банка.

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Что делать, если операцию приостановили

Прежде всего, обратитесь в свой банк через официальный канал и уточните причину проверки. Затем предоставьте запрашиваемые пояснения или документы, если это возможно.

Правила и банковские условия могут изменяться, поэтому перед крупным переводом проверьте актуальную информацию на сайте НБУ и в договоре со своим банком.

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