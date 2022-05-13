Линии солидарности и интеграция в европейские проекты: Шмыгаль анонсировал новые возможности для экспорта

Украина получит новые возможности для экспорта продукции за границу.
Речь идет о "линиях солидарности" и интеграции в европейские проекты.
Об этом 13 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Вчера Еврокомиссия анонсировала создание "линий солидарности". Это маршруты, которые позволят ускорить экспорт и работу таможен между Украиной и ЕС. Чтобы ускорить логистику, Еврокомиссия также создаст специальную платформу для упрощенного пересечения границы через "линии солидарности" и будет рекомендовать участникам рынка ЕС грузовые автомобили и другие мощности для транспортировки", — подчеркнул Шмигаль.
Также Еврокомиссия уже приняла решение о заключении соглашения с Украиной и обновлении карты Трансъевропейской транспортной сети.
"То есть мы не только значительно расширяем возможности нашего экспорта, но и продолжаем максимальную интеграцию в европейские проекты. Это крайне важно на пути нашего полноценного членства в ЕС", — сказал Шмигаль.
Напомним, Кабмин возобновляет проверки в украинских компаниях, оказывающих коммунальные услуги, в частности в энергетике.
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