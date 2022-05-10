Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Литва поддерживает идею создания Трастового фонда для восстановления Украины

Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Литва поддерживает идею создания Трастового фонда для восстановления Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Спикер Сейма Литвы также подчеркнула, что европейская безопасность невозможна без участия Украины в принятии решений.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на встрече с заместителем Председателя ВР Еленой Кондратюк заявила о поддержке создания Трастового фонда солидарности ЕС с целью мобилизации ресурсов для восстановления Украины после войны, и заверила, что Литва готова активно участвовать в этом процессе.

Об этом говорится на сайте Сейма Литвы.

Она также поддержала вступление Украины в Евросоюз. 

"Сегодня Украина не только защищает идеалы свободного мира и буквально защищает нас от России, но и генерирует представление о какой может быть Европа после войны. Очевидно, что европейская безопасность невозможна без участия Украины в принятии решений, поэтому мы должны поддержать предоставление статуса кандидата в Европейский Союз", — отметила она.

Напомним, Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.

Читайте также:

Литва проявляет огромную солидарность с Украиной и сама чувствует угрозу вторжения чуть ли не каждый день

Литва проявляет огромную солидарность с Украиной и сама чувствует угрозу вторжения чуть ли не каждый день
Следующая публикация