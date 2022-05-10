Литва поддерживает идею создания Трастового фонда для восстановления Украины

Спикер Сейма Литвы также подчеркнула, что европейская безопасность невозможна без участия Украины в принятии решений.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на встрече с заместителем Председателя ВР Еленой Кондратюк заявила о поддержке создания Трастового фонда солидарности ЕС с целью мобилизации ресурсов для восстановления Украины после войны, и заверила, что Литва готова активно участвовать в этом процессе.

Об этом говорится на сайте Сейма Литвы.

Она также поддержала вступление Украины в Евросоюз.

"Сегодня Украина не только защищает идеалы свободного мира и буквально защищает нас от России, но и генерирует представление о какой может быть Европа после войны. Очевидно, что европейская безопасность невозможна без участия Украины в принятии решений, поэтому мы должны поддержать предоставление статуса кандидата в Европейский Союз", — отметила она.

Напомним, Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.

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